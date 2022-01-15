Elimizdeki en güçlü silah: aşı!

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan koronavirüs vakalarında vefat sayısının hızının giderek azaldığını, bunun da aşılamayla ilişkili olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüs hasta sayımız artıyor, hasta sayısının artmasıyla doğal olarak hastaneye başvuran, yoğun bakıma gelen kişi sayısı da artıyor ama bunu yüzdeye oranladığımızda ve geçen sene hasta olanlarla bu sene hasta olanları kıyasladığımızda, bu sene çok yüksek rakamlara rağmen hastaneye yatışlar o denli fazla değil. Vatandaşlarımız, çoğunlukla evlerinde istirahat ederek, semptomatik, destekleyici tedavi alarak geçiriyorlar. Bunun da en büyük nedeni aşılı vatandaş sayımızın çok olması."

Türkiye'nin inaktif Sinovac aşısı, mRNA kaynaklı BioNTech aşısı ve Türk bilim insanlarınca geliştirilen inaktif TURKOVAC aşısı ile yaygın aşılamaya devam ettiğini belirten İlhan, Türkiye'nin vatandaşlarına üç aşı birden sunan nadir ülkelerden olduğuna işaret etti.