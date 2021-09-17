En çok rastlanan kanser türü: Prostat kanseri!

Gelişmiş ülkelerde erkeklerde en sık rastlanan kanser türü olan prostat kanseri, Türkiye’de akciğer kanserinden sonra 2. sıklıkta görülür. Kansere bağlı olarak dünya genelinde meydana gelen ölüm sebepleri arasında ise 4. sırada yer alır.

SAĞLIK 17.09.2021, 16:46
En çok rastlanan kanser türü: Prostat kanseri!

Özel Megapark Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Sünbül 40 yaş üstü tüm erkeklerin prostat taraması yaptırmalarını önerdi.

Üroloji Uzmanı Sünbül prostat kanserinin tedavi süreciyle ilgili Aksu Haber’ özel açıklamalarda bulundu.

#Özel Megapark Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Sünbül #Prostat kanseri #Aksu Haber #aksu tv haber
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