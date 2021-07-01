Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık

"TÜRKİYE'Yİ DAHA SAĞLIKLI YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"

Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."

KORONA GEÇİRENLER 3 AY SONRA AŞI OLABİLİYOR

Dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Bakan Koca, korona geçirenlerin aşı olmak için olan 6 aylık bekleme süresinin 3 aya indirildiğini belirtmişti. Bakan Koca konuşmasında, "Aşı tedariki konusunda yapılan bazı değerlendirmelerin somut gerçekle ilgisi olmadığını görüyoruz. Kimsenin buna hakkı yoktur. Güvenirliğini ispat etmiş her aşıyla ilgilendik ve ülkemize getirmeye gayret ettik" demişti.

3. DOZ AŞILAMA BUGÜN BAŞLADI

Bilim Kurulu'ndan çıkan bir diğer karar da 3. doz aşıyla ilgili oldu. Bugünden itibaren 50 yaş üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının 3. doz aşılaması başladı. Vatandaşlar, 3. doz için istedikleri bir aşıyı tercih edebilecek.