Ertelenen göz problemleri kalıcı görme kaybına neden olabiliyor
Vücudun en önemli duyu organlarından biri olan gözlerde, ortaya çıkan herhangi bir problem, görme duyusunda çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor.
SAĞLIK 24.12.2020, 15:41 24.12.2020, 15:50
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka, hasta muayenelerinde göz bozuklukları en sık karşılaştığımız göz problemleridir dedi.
Opr. Dr. Uğur Toka, Uğur Göz Hastanesi olarak göz bozukluklarında, kornea ve göz içindeki merceğe müdahale ederek bu problemleri ortadan kaldırabiliriz diye konuştu.
Konuşmasının sonunda Toka, akıllı mercek uygulamalarından bahsederek yakın görme problemlerinin ortadan kaldırıldığını söyledi.
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