Excimer Lazer ve Lensler Sağlıklı Günler'de konuşuldu!
Aksu TV ekranlarında her hafta salı günü seyircisiyle buluşan Sağlıklı Günler programının bu haftaki konuğu Özel markası ve Özel Mega park hastanesi doktorlarından Göz Hastalıkları uzmanı Doç.DR. Lokman ASLAN oldu.
SAĞLIK 16.02.2022, 11:06 16.02.2022, 11:38
Programda, Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Doç.DR. Lokman ASLAN, göz egzaması, lazer ve lens tedavileri hakkında bilgiler vererek dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Namaz Vakti 16 Şubat 2022
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