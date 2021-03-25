Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamada bulundu

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TOPLUMUN İKİ KESİMİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ..."

Bugünlerde toplumun biri sınırlı, diğeriyse asıl büyük kesimine baktığımızda birbiriyle çelişen düşünceler görüyoruz. Toplumun bir kesimiyle bilim insanlarını kast ediyorum. Büyük kesimiyle de artık bıkkınlık duyguları yaşayan insanlarımızı kast ediyorum. Çelişik olan bence şudur: Bilim insanları aşıyla artık yoluna girecek bir hayattan bahsediyor ve Covid-19'a karşı zafer duygusu dünyanın her yerinden artık alttan alta yükseliyor. İtimat edeceğimiz, ayların biriktirdiği bir yorgunluk değil, budur.



"ZAFERİ AŞIYLA ELDE EDECEĞİZ"

Hepiniz biliyorsunuz ki; maske ve sosyal mesafe tedbirleri Covid-19 virüsünü yeryüzünden silip atamaz. Bu iki tedbir bizi hastalıktan ve virüsün yol açacağı ölümden korur. Tedbirlere bu yüzden uymak zorundayız. Yine hepiniz biliyorsunuz ki insanlık virüs karşısındaki zaferi adı aşı olan silahla elde edecek. Bugün birçok insanın yılgınlık duyguları içinde olmasının sebebi aşı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. Ve dahası ülkemizdeki aşılama programı ve aşı çalışmaları hakkındaki bilgi eksikliğidir. Bugün bu konulara değinecek, sayılar ve bilgiler vereceğim.

MAYIS SONUNA KADAR 100 MİLYON DOZ AŞI

Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplamda 18 milyon dozun üzerinde. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz.

10 MİLYON DOZUN DOLUMU TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Ayrıca bugün itibariyle 10 milyon doza tekabül dolumu Türkiye'de yapılacak aşı ise elimize ulaşmış durumda.



"TEDBİRLERE UYUM GİDEREK AZALIYOR"

Aşı konusundaki çalışmalarımızı anlattım. Tedbirlere uyumsa ne yazık ki giderek azalıyor. Her birinizin bizlerden beklediği cevap ver. Her birinizin sorduğu soru kelimesi kelimesine aynı. Bu böyle ne kadar sürecek? Buna kimse kesin cevap veremez.

BİONTECH İÇİN 30 MİLYON DOZ OPSİYONLU ANLAŞMA

Yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi Alman aşısı da süreci dahil oldu. 1.4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaştı. Nisan ayı başında bu 4.5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olarak 30 milyon doz opsiyonlu anlaşma yapıldı. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak.