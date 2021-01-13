Fahrettin Koca, canlı yayında aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne geçti.

Bakan Koca, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısını yapıldı.

Koca, aşı uygulamasının ardından "Herkesin aşı olması gerektiğinin altını çiziyorum. Normal hayatımıza dönmek için mutlaka aşı yaptırmak gerek" dedi.