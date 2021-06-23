Fahrettin Koca: Cuma günü aşılamada yaş sınırı 18'e inecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kamuoyunu bilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Koca, aşılamada çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

AŞILAMAYA BİR YAŞ GRUBU DAHA DAHİL EDİLİYOR

Yaş sınırında da yeni bir grubun aşılamaya dahil edileceğini duyuran Koca, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlara müjdeyi verdi.

Buna göre, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar cuma günü itibariyle randevularını alarak koronavirüs aşısı yaptırabilecek.

"18 YAŞINDAN GÜN ALMIŞ VATANDAŞLARIMIZ CUMA GÜNÜ İTİBARİYLE AŞI RANDEVUSU ALABİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bugünden söyleyebilirim, cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak."