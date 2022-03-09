Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları düzenlemesi hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili düzenlemeye değinen Koca, çalışmada son noktaya gelindiğini söyledi.

14 Mart Tıp Bayramı'nı işaret eden Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim" dedi.

"SON NOKTAYA GELİNDİ, CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ EDİYOR OLACAĞIZ"

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yapılacak düzenlemeye ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi, cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim."