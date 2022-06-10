Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifiyle ilgili bir açıklamada bulundu.

"Önemli iyileştirmeler çok yakın"

Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini belirten Koca, "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın"