Fahrettin Koca, güncel aşı haritasını ve vaka tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre ülke genelinde toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 36 milyonu geçti.

2. doz uygulanan aşı miktarı ise 16 milyona yaklaştı.

AŞI TABLOSU AÇIKLANDI

3. dozda uygulanan aşıda ise sayı bir buçuk milyonu geçti.

Yine paylaşılan tabloda Muğla, aşının en çok yapıldığı şehir oldu.

Muğla'yı sırayla Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik, İzmir, Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Diyarbakır, Muş, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt izledi.

SON 24 SAATTE 4 BİN 678 VAKA TESPİT EDİLDİ

Tabloda günlük vaka ve ölü sayısı da kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 678 tespit edilirken, 35 kişi de yaşamını yitirdi.

Günlük 219 bin 737 testin yapıldığı günde iyileşen sayısı ise 4 bin 735 kişi iyileşti.

BAKAN KOCA, GÜNLÜK BİR MİLYONUNCU DOZU PAYLAŞTI

Öte yandan Bakan Koca, bugünlük yapılan 1 milyonuncu doz aşıyı da paylaştı.

Koca'nın Twitter hesabından paylaşımda 1 milyonuncu dozu yapan sağlık personeli açıklandı.