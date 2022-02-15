Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti pilot illerde başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ' Yatağa bağlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı' dedi.
Uzaktan Sağlık Hizmet Projesi ile ilgili Twitter hesabından bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı.
Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek.
İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.atağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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