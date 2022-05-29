Faydaları saymakla bitmiyor! Kantaron çiçeğine yoğun ilgi

Kahramanmaraş merkezinde bulunan Ahir Dağı’nda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan kantaron çiçeği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kantarın çiçeği, yağ yapılarak vücutta bulunan yara, yanık, cilt bakımı başta olmak üzere mikrop önleyici, iltihap giderici ve sindirimi rahatlanması gibi etkileri olması sebebiyle mevsimi geldiğinde rağbet görüyor...

Dağlık alanlarda yetişen kantaron çiçeğinin yapılan araştırmalarla faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır.