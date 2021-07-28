Faydaları saymakla bitmiyor! Keçiboynuzu satışları patladı
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, solunumu destekliyor, doğurganlığı artırdığı biliniyor. Unu, özü, pekmezi derken, son dönemde keçiboynuzundan yapılan ürünlere talep çok arttı.
SAĞLIK 28.07.2021, 13:13 28.07.2021, 13:24
Faydaları saymakla bitmiyor keçiboynuzunun ama özellikle de düzenli kullanıldığında doğurganlığı arttırdığı biliniyor.
Akdeniz ikliminde yetişiyor bu mucizevi ürün türkiye dünyanın en büyük ikinci keçi boynuzu üreticisi konumunda.
Keçiboynuzunda çin'e yapılan ihracatta da rekor kırıldı, haziran ayında yapılan ihracat %1572 oranında artış gösterdi. ihracat rakamları ise 1.7 milyon dolara ulaştı.
Uzmanlar şeker ya da glikoz içeren ürünlere karşı uyarırken çok tatlı olduğu için keçiboynuzunun tozu da yiyeceklerde şekerin alternatifi olarak kullanılıyor.
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