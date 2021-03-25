Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkez Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr.Kıran Güne Başlarken'e konuk oldu

Her sabah Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken programının bugünkü konuğuGaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkez Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr.Kıran konuk oldu.

Kurtuluş Şükür’ün sunduğu programda polikistik over sendromu ve kısırlık konuşuldu.

Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkez Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr.Kıran polikistik over sendromu ve kısırlığın nedenlerini Aksu TV ekranlarından izleyiciyle paylaştı.