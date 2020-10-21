Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkez Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr.Kıran Güne Başlarken'e konuk oldu

Aksu Tv Nin Her Sabah Seyircisiyle Buluştuğu Sabah Kuşağı Programlarından Güne Başlarken’in Bugün ki Konuğu Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Prof. Dr. Hakan Kıran oldu.

SAĞLIK 21.10.2020, 18:27 22.10.2020, 16:22

Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkez Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı  Prof. Dr. Hakan Kıran canlı yayında aşılama ve tüp bebek konusuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

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