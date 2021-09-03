Gizemli hastalık alarmı: Çok hızlı öldürüyor! Hiçbirinin testi pozitif çıkmadı

Halihazırda dünya üzerinde en hızlı yayılan varyantın ilk kez görüldüğü ve hastaların gözlerinin oyulmasına yol açan kara mantarın binlerce insanı etkilediği Hindistan'dan, bir başka ürkütücü haber var.

Hindistan'ın kuzeyinde görülen gizemli hastalık son bir haftada çoğu çocuk 50 kişinin ölümüne açtı, yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesinde hissedilen panik dünyaya yayıldı.

Uttar Pradesh eyaletinde yüksek ateş, baş ağrısı, sıvı kaybı ve bulantı şikayetleriyle yüzlerce insan hastaneye başvurdu, bazılarının kolları ve bacaklarında kızarıklıklar vardı.

BBC, kuzey eyaleti Uttar Pradesh'in bazı şehirlerinde bir haftadır çocukların sabahları yataklarından yüksek ateş ve tere batmış halde uyandığını bildiriyor.

Bilim insanları hastaların neden hayatını kaybettiğini araştırıyor. Doktorlar, sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan dang hummasının ölümlerin muhtemel nedeni olabileceğini söylüyor.

Firuzabad bölgesinde görev yapan üst düzey sağlık yetkilisi Dr. Neeta Kulshrestha, hastaneye getirilen çocukların çok hızlı şekilde öldüğünü aktarıyor.

Yaşamını yitiren 50 hastadan hiçbirinin koronavirüs testi pozitif sonuç vermedi. Yalnızca Firuzabad'da geçen hafta 32 çocuk gizemli hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Firuzabad'da bir günde 12 çocuk can verdi, bölgede yer alan tıp fakültesinde tedavi gören 135 çocuktan 72'sinin durumu ağır ve yaşam mücadelesi veriyorlar.

Tropik kuşakta yüzyıllardır görülen Dang humması, Hindistan'da dört farklı türde yaygın. Dişi sivrisineklerden bulaşan hastalık özellikle çocukları etkiliyor.

Resmi rakamlara göre koronavirüs salgınının en fazla ölüme yol açtığı üçüncü ülke olan Hindistan'da, gizemli hastalık nedeniyle ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradesh'te panik göze çarpıyor.