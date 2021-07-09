Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu!
Yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC’ın devam eden Faz 3 çalışmalarından sorumlu Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, "Gönüllülerimizin sayısı bizi de şaşırtacak düzeyde. Vatandaşlarımızın bu çalışmaya ilgi gösterdiğini görüyoruz" dedi.
SAĞLIK 09.07.2021, 15:00 09.07.2021, 20:16
Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen inaktif aşı "TURKOVAC"ta 22 Haziran'da başlayan Faz 3 çalışmaları, gönüllülerin aktif katılımıyla yürütülüyor.
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının gerçekleştirildiği 30 merkezden biri olan, Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Nöroloji Ortopedi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nin sorumlusu, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Güner, titizlikle devam eden yerli aşı çalışmalarını anlattı.
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