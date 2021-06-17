Görme problemi yaşayan 95 yaşındaki hastaya başarılı operasyon!

Kahramanmaraş’ta ve Türkiye’de adından söz ettiren Özel Uğur Göz Hastanesi, görme problemi yaşayan 95 yaşındaki Durdiye Çam’ı gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla görmesini sağladı.

Daha önce bir gözünden ameliyat olan ve görme duyusunu kaybeden Durdiye Çam, ameliyat olmaktan geçinirken Özel Uğur Göz Hastanesinde rahat bir şekilde ameliyat oldu ve yoğun katarakt olan tek gözüyle şimdi görmeye başladı.

Ameliyatın çok iyi geçtiğini belirten hasta Durdiye Çam “ameliyat öncesi yaşadığı sıkıntıları anlatarak, ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Uğur Toka’ya ve ekibine teşekkür etti.

Başarılı operasyonlardan birini daha gerçekleştiren Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka ise yaptığı açıklamada “hastamız bize geldiğinde görme duyusunu kaybetmişti. Başarılı geçen ameliyatın ardından şimdi görmeye başladı” ifadelerini kullandı.