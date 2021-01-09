Göz çevresi ve göz kapağı estetiği Güne Başlarken’de konuşuldu
Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir, Güne Başlarken programının konuğu oldu.
SAĞLIK 09.01.2021, 15:45 09.01.2021, 18:56
Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir Güne Başlarken programının konuğu oldu.
Programda Opr. Dr. Harun Gizir Göz çevresi ve göz kapağı estetiği hakkında bilgiler verdi.
Smile lazer uygulamasına da değinen Gizir, ‘Smile Lazer ile korneanın iç bölgesine rahatlıkla müdahale edip, gözün saydam tabakasına dokunmadan işlemimizi yapıyoruz’ ifadelerine yer verdi.
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