Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yüzbaşı Güne Başlarken’e konuk oldu
Aksu Tv’nin Her Sabah Seyircisiyle Buluştuğu Güne Başlarken Programının Konuğu Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı Oldu.
SAĞLIK 28.11.2020, 17:51
Yüzbaşı Burada Smile Lazer Hakkında Bilgiler Verdi.
Yüzbaşı Konuşmasının Devamında Plexr Göz Çevresi Estetiği Hakkında Da İzleyicilerle Bilgiler Paylaştı.
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