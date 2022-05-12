Göz rahatsızlıkları yaz döneminde artış gösteriyor!
Uzmanlar ise özellikle yaz mevsiminde sıkça karşılaşılan rahatsızlıklarla ilgili olarak çeşitli uyarılarda bulunuyor.
SAĞLIK 12.05.2022, 16:22
Mevsimsel geçişlerde gözlerde oluşan alerjik etkiler ve güneşten korunmasıyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Özel Uğur Göz Hastanesi doktorlarından Op.Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı şu sözlere yer verdi.
Yüzbaşı “Vatandaşlarımızın yaz aylarında özellikle dikkat etmesi gereken hususlardan birisi güneşten yansıyan zarar ışınlar, polen alerjileri ve oluşabilecek rahatsızlıklarla ilgili göz doktorlarına başvurmaları gerekmektedir” diye konuştu.
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