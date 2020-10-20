Grip aşısı ne zaman yapılır, kimler yaptırmalı?
Covid-19 salgını nedeniyle zatürre olduğu gibi grip aşısı da gündemde. Pek çok kişi aşı için eczanelerde oluşturan listelere adını yazdırarak sıraya giriyor.
SAĞLIK 20.10.2020, 12:39
Peki, grip aşısı yaptırmanın faydası ne? Grip aşısı Covid-19'a karşı koruma sağlar mı? Kimler grip aşısı yaptırmalı? Grip aşısı olmak için en uygun zaman ne?
Özellikle yaşlıların, küçük çocukların, hamile kadınların ve altta yatan sağlık sorunları bulunan kişilerin aşılanması gerektiğine dikkat çeken KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doc.Dr. Selma Ateş kişilerin mümkün olduğunca aşı olmaları gerektiğini vurguladı.
Grip aşısı kişilerin gribe yakalanma riskini, komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatışlarını ve corona virüs şüphesiyle hastaneye başvuran grip hastalarının sayısını azaltarak COVID-19 hastalığı ile daha rahat başa çıkılmasına olanak sağlar.
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