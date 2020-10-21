Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
Koronavirüs salgının etkisini sürdürmesi ve kış aylarının gelmesiyle birlikte talebin artığı grip aşısı Türkiye'ye gelirken, aşı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi. Geçen yıl 72,64 lira olan aşı fiyatı ise bu yıl da aynı oldu.
SAĞLIK 21.10.2020, 12:56
Dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, kış aylarının gelmesiyle birlikte grip aşısına olan talep de ciddi şekilde arttı. Grip aşısı Türkiye'ye gelirken,"Charlson Risk Skoru" ile bireylerin çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundurulup ancak bir puanlama sistemine dahil edilmesiyle aşı olabileceği öne sürüldü.
LİSTE e-NABIZ'A YÜKLENDİ
Vatandaşlar bu iddianın üzerine aşı olup olamayacağını merak ederken, aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Vatandaşlar e-Nabız uygulamasını kullanarak grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebilecek.
FİYAT DEĞİŞMEDİ
Öte yandan 72,64 lira olan aşı fiyat da değişmedi. Bu yıl da vatandaşlar aynı ücret üzerinden aşı yaptırabilecek.
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