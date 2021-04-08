Güne Başlarken’de 'Diyabetin göz ve görmeye verdiği zararlar' konuşuldu!

Her sabah Aksu Tv ekranlarından izleyicisiyle buluşan güne başlarken’nin bugün ki konuğu Özel Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Bünyamin Kutluksaman oldu.

Kurtuluş Şükür’ün sunduğu programda diyabetin göz ve görmeye verdiği zararları konuşuldu.

Opr. Dr. Bünyamin Kutluksaman programda izeyiciyle diyabet hakkında bilgiler paylaştı.