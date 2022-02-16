Güne Başlarken’de diz ağrıları ve nedenleri konuşuldu!
Güne Başlarken programı birbirinde önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
SAĞLIK 16.02.2022, 11:35 16.02.2022, 15:28
Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken Programının Konuğu Uzman Fizyoterapist İmran Kandeğer oldu.
Kandeğer, programda diz ağrıları ve sağlıklı yaşam için tavsiyelerde bulundu.
Uzman Fizyoterapist İmran Kandeğer, centrofiz fizyoterapi merkezinde verilen hizmetleri de anlattı.
Namaz Vakti 16 Şubat 2022
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|33
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|30
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|21
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|23
|27
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|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
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|22
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|21
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|11
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|O
|P
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|25
|63
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|54
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|24
|47
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|43
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|41
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|39
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|37
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|22
|36
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|24
|33
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|24
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|23
|23
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|22
|22
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|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|23
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
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|24
|31
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|23
|31
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|24
|30
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|28
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|26
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|26
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|24
|25
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|24
|24
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|24
|20
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|24
|19
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|11