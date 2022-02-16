Güne Başlarken’de diz ağrıları ve nedenleri konuşuldu!

Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken Programının Konuğu Uzman Fizyoterapist İmran Kandeğer oldu.



Kandeğer, programda diz ağrıları ve sağlıklı yaşam için tavsiyelerde bulundu.



Uzman Fizyoterapist İmran Kandeğer, centrofiz fizyoterapi merkezinde verilen hizmetleri de anlattı.