Güne Başlarken’de “Smıle Lazer ve Göz Kapağı Estetiği” konuşuldu!
Hafta İçi Her Sabah İzleyicisiyle Buluşan Program Güne Başlarken’e Bugün, Özel Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Dal konuk oldu.
SAĞLIK 23.06.2022, 16:52 23.06.2022, 18:26
Programda Göz Hastalıkları Uzmanı Dal Smile Lazer ve Göz Kapağı Estetiği hakkında bilgi verdi.
Gözün yaşamın kalitesini belirleyen temel taşlardan olduğunu ifade eden Opr. Dr. Ali Dal, Özel Uğur Göz Hastanesinde uygulanan tedavilerin başarısını anlattı.
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