Güne Başlarken’de yumurtalık kistleri ve kısırlık konuşuldu!
Her sabah Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken programının bugünkü konuğu Gaziantep Özel Umay Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kıran konuk oldu.
SAĞLIK 06.05.2021, 13:46 06.05.2021, 17:42
Kurtuluş Şükür’ün sunduğu programda Prof. Dr. Kıran kadınlarda yumurtalık kistleri ve kısırlık hakkında bilgiler verdi.
Çikolata kistlerine değinen Prof. Dr. Kıran, her iki yumurtalıkta görülmesi durumunda kısırlığa ve erken menopoza girilmesine neden olur dedi.
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