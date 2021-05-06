Güne Başlarken’de yumurtalık kistleri ve kısırlık konuşuldu!

Kurtuluş Şükür’ün sunduğu programda Prof. Dr. Kıran kadınlarda yumurtalık kistleri ve kısırlık hakkında bilgiler verdi.

Çikolata kistlerine değinen Prof. Dr. Kıran, her iki yumurtalıkta görülmesi durumunda kısırlığa ve erken menopoza girilmesine neden olur dedi.