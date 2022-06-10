Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmeli?

Göz sağlığı için güneş gözlüğü kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren optik işletmecileri, sahte güneş gözlüklerine karşı vatandaşı uyarıyor.

Kullanımı artan güneş gözlükleri hakkında konuşan optik işletmecisi Enes Demirtaş, “Sahte güneş gözlükleri insan sağlığına zarar veriyor” dedi.

Demirtaş, Göz sağlığının korunması için düşük kaliteli ucuz gözlüklerin kullanılmaması gerektiğini belirtilirken, çocuklar için tehlikenin daha da büyük olduğu belirtiliyor. Küçük yaşlarda kullanılan kalitesiz gözlükler, ileriki yaşlarda kalıcı olabilecek birçok göz hastalığını beraberinde getirebiliyor.