Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Op. Dr. Bünyamin Kutluksaman, güneş ışınlarının gözlere zarar verebileceğine dikkat çekerek, vatandaşları uygun güneş gözlüğü takmaları konusunda uyardı.



Güneş ışınlarının etkili olduğu bugünlerde kullanımı artan güneş gözlüklerinin işportada satılanları 10 lira, mağazalarda satılan ultraviyole (UV) ışınlarını kesici özellikte olanlar ise yaklaşık 100 liradan başlarken, uzmanlar sadece yakışanı değil, özellikle UV ışınlarını kesici olanların tercih edilmesini önerdi.

Yaz aylarının gelmesi ve güneşin günden güne etkisini göstermesiyle vatandaşlar güneş gözlüğü takmaya başladı. Aksesuardan çok gözleri korumak için araç olan güneş gözlükleri, güneşin zararlı ışınlarını hafifleterek daha kolay ve rahat görmeyi sağlıyor. Ancak ucuza satılan ve uygun olmayan gözlükler, vatandaşlara yarardan çok zarar getiriyor.



Op. Dr. Bünyamin Kutluksaman, güneş ışınlarının cilde verdiği zarar gibi tıpkı gözlere de zarar verebileceğini söylüyor. Göz sağlığına dikkat çeken Kutluksaman ayrıca, yanlış güneş gözlüğü kullanımının daha ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Muhabir: Gökhan Çalı