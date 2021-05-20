Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Güneş gözlüklerinin göz sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirten Özel Uğur Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Bünyamin Kutluksaman, güneş gözlüğü seçimin de dikkat edilmesi gereken hususları olduğunu söyledi.
Op. Dr. Bünyamin Kutluksaman, güneş ışınlarının gözlere zarar verebileceğine dikkat çekerek, vatandaşları uygun güneş gözlüğü takmaları konusunda uyardı.
Güneş ışınlarının etkili olduğu bugünlerde kullanımı artan güneş gözlüklerinin işportada satılanları 10 lira, mağazalarda satılan ultraviyole (UV) ışınlarını kesici özellikte olanlar ise yaklaşık 100 liradan başlarken, uzmanlar sadece yakışanı değil, özellikle UV ışınlarını kesici olanların tercih edilmesini önerdi.
Yaz aylarının gelmesi ve güneşin günden güne etkisini göstermesiyle vatandaşlar güneş gözlüğü takmaya başladı. Aksesuardan çok gözleri korumak için araç olan güneş gözlükleri, güneşin zararlı ışınlarını hafifleterek daha kolay ve rahat görmeyi sağlıyor. Ancak ucuza satılan ve uygun olmayan gözlükler, vatandaşlara yarardan çok zarar getiriyor.
Op. Dr. Bünyamin Kutluksaman, güneş ışınlarının cilde verdiği zarar gibi tıpkı gözlere de zarar verebileceğini söylüyor. Göz sağlığına dikkat çeken Kutluksaman ayrıca, yanlış güneş gözlüğü kullanımının daha ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.
Muhabir: Gökhan Çalı
|İmsak
|03:33
|Güneş
|05:12
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|37
|83
|2. M. United
|37
|71
|3. Chelsea
|37
|67
|4. Leicester City
|37
|66
|5. Liverpool
|36
|63
|6. Tottenham
|37
|59
|7. West Ham
|36
|59
|8. Everton
|37
|59
|9. Arsenal
|37
|58
|10. Leeds United
|37
|56
|11. Aston Villa
|37
|52
|12. Wolverhampton
|37
|45
|13. Crystal Palace
|37
|44
|14. Southampton
|37
|43
|15. Newcastle
|37
|42
|16. Brighton
|37
|41
|17. Burnley
|36
|39
|18. Fulham
|37
|28
|19. West Bromwich
|36
|26
|20. Sheffield United
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|37
|83
|2. Real Madrid
|37
|81
|3. Barcelona
|37
|76
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|37
|59
|6. Real Betis
|37
|58
|7. Villarreal
|37
|58
|8. Celta de Vigo
|37
|53
|9. Athletic Bilbao
|37
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Cádiz
|37
|43
|13. Valencia
|37
|42
|14. Levante
|37
|40
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Huesca
|37
|33
|18. Elche
|37
|33
|19. Real Valladolid
|37
|31
|20. Eibar
|37
|30