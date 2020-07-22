Güneş koruyucusu sürmeden dışarıya çıkmayın!
Son zamanlarda normalinden fazla seyreden hava sıcaklıkları, uyarıları da beraberinde getirdi.
SAĞLIK 22.07.2020, 10:58 23.07.2020, 17:41
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Uzmanlar sıcak hava artışına yönelik vatandaşlara güneş kremi sürmeden dışarı çıkmayın uyarısında bulundu.
Güzellik Uzmanı Seda Balkarlı Aksu Haber’e verdiği özel röportajda vatandaşlar dışarıya çıkmasa bile güneş kremini kullanmalı şeklinde konuştu.
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