Güneş kremlerini kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Yaklaşan yaz günleri ile birlikte güneş kendini iyice göstermeye başladı ve güneş kremlerine olan talep de artmaya başladı. Ancak yapılan araştırmalar, birçoğumuzun güneş kremlerini kullanmayı bilmediğimizi ortaya koyuyor.



Son yıllarda cilt kanserinin artmasındaki en önemli etkenlerden biri olarak, güneşin zararlı ışınlarının gösterildiğini ve bu ışınlardan korunmanın çok önemli olduğu söyleyen Güzellik Uzmanı Tebessüm Kara, güneş kremlerini neden kullanmamız gerektiğini ve doğru kullanım şekillerini 5 maddede sıraladı.



“Güneşten koruyucu krem seçerken cildinize uygun kremler seçmelisiniz ve bu kremleri dışarı çıkmadan en az 20 dakika önce sürmelisiniz. Plaja gittikten sonra sürülmesi etkinliğini çok azaltıyor. Miktar olarak da açıkta kalan bölgeye yeterince yayılmalı yani yeteri miktarda kullanılmalı. Krem kullanıldıktan sonra iki veya üç saatte bir yinelenmeli.”