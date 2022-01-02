Günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 930 bin 475 doza yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." dedi.