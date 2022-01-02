Günlük koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Buna göre, son 24 saatte 369 bin 27 COVID-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 325 oldu.
SAĞLIK 02.01.2022, 12:27
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 930 bin 475 doza yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." dedi.
MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir. pic.twitter.com/EDS2DwkdyA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 1, 2022
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