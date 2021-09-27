Günlük vaka sayısı 25 bin 861

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı.

228 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 875 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 86,10, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 107 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 53 milyon 443 bin 24'ü birinci doz, 43 milyon 560 bin 247'si ikinci doz, 10 milyon 134 bin 137'si üçüncü doz olmak üzere 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.