Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceği hatırlatıldı.
SAĞLIK 17.02.2021, 19:05
Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)ile mücadele kapsamındaki aşı uygulamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, vatandaşların Kovid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için 'enabiz.gov.tr', 'mhrs.gov.tr' adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." ifadesine yer verildi.
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