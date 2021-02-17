Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da Kovid-19 aşısı yaptırılabiliyor

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)ile mücadele kapsamındaki aşı uygulamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, vatandaşların Kovid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için 'enabiz.gov.tr', 'mhrs.gov.tr' adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." ifadesine yer verildi.