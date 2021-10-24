Haftada 1-2 porsiyon balık tüketilmeli! Balığın faydaları saymakla bitmiyor

Protein, vitamin ve mineral deposu balık, sağlığımız için tüketmemiz gereken besinler arasında üst sıralarda yer alıyor. Omega-3 yağ asitleri açısından da son derece zengin olan balığı bu denli önemli kılan özelliği nedir? Bu sorunun yanıtını Diyetisyen Nur Kral, Aksu Habere anlattı.



Diyetisyen Nur Kral, anne adaylarında fetüsün sağlıklı gelişimi ve çocuklarda beden ve zihin sağlığı gelişiminde su ürünleri tüketilmesinin önemine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi.