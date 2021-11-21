Haftalık vaka açıklandı!

6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:

Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu. Ordu ise 499,87 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.

Kahramanmaraş'ta son durum !

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 323,41 'iken,bu hafta 296,36 oldu.