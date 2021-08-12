Haftalık vaka açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakan Koca, aşı haritasında 4 ilin değiştiğini duyurdu.

4 İLDE DAHA AŞILAMA ORANI YÜZDE 75'İ GEÇTİ

Buna göre Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun aşılama oranında yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçiş yaptı.

Bu dört ille birlikte düşük riskli iller kategorisinin 21'e yükseldiğini de sözlerine ekleyen Fahrettin Koca, Bayburt ve Ağrı'nın da aşılama oranında yüzde 55'i geçtiğini duyurdu.

Ağrı ve Bayburt da böylelikle çok yüksek riskli iller seviyesinden, yüksek riskli iller (turuncu) kategorisine geçiş yapmış oldu.

SON BİR HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İL

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını da paylaştı.

Fahrettin Koca'nın paylaştığı tabloya göre son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl.