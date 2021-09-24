Haftalık vaka haritası açıkland! Kahramanmaraş'ta son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.

Bakan Koca, "11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum.

Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." dedi.

Kahramanmaraş'ta son durum

Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 137,48 'iken,bu hafta 202,37 oldu.