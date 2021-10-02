Haftalık vaka haritası açıklandı: Kayseri ilk sırada
18-24 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Kayseri, 539,91 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.
3 büyük ilde son durum
Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70 İzmir'de 49,01 oldu.
En fazla vaka Kayseri'de, en az vaka Van'da
Kayseri, 100 bin kişide 539,31 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu. Kayseri'yi Zonguldak, Trabzon ve Rize takip etti.
Nüfusa göre en az vakanın olduğu il ise 41,50 ile Van. Van'ın yanı sıra Aydın ve Antalya da en az vaka görülen illerden.
Kahramanmaraş' son durum
Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 202,37 'iken,bu hafta 218,29 oldu.
18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ysPKuJNyL3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021
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|7
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|6
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|13
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|6
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|6
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|6
|6
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|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
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|14
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|13
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|12
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|4
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|3
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