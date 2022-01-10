Haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritada, vaka yoğunluğu en çok artan illerin başında Eskişehir ve İstanbul geliyor.
Omicron varyantı, vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının güncellendiği haritayı açıkladı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM
Buna göre 25-31 Aralık 2021 döneminde koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.
Bakan Koca paylaşımında, "25-31 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.
VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL
Öte yandan Bakan Koca, 25-31 Aralık tarihleri arasında en çok vaka artışının yaşandığı 10 ili de grafikle duyurdu.
Koca'nın paylaşımına göre en çok vaka sayısının yaşandığı iller; Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu.
25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/qjRgjiHuAJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022
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