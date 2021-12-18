Haftalık vaka sayıları açıklandı!

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı aşı tedbirleri devam ederken, Türkiye'nin vakalarla mücadelesi de sürüyor.

Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren tabloyu paylaştı.

Fahrettin Koca paylaştığı harita ve grafiğe 4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. 4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta." notunu düştü.

Kahramanmaraş'ta Son Durum

Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 151,18 'iken,bu hafta 94,68 oldu.