Haftalık vaka sayısı açıklandı: İstanbul zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladı. İstanbul, ilk sırada yer aldı.
SAĞLIK 10.05.2021, 17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Listenin başında İstanbul geliyor
İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359, 99, Ankara'da 247, 68, İzmir'de 161, 92 oldu.
Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.
En az vaka Şırnak'ta
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
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