Halı saha maçları kalp krizini tetikleyebilir!

Bu kapsamda en çok risk alında olanlar orta yaş ve üzeri insanlar. Bedeni spora alışmamış ya da uzun süredir spor yapmamış kişiler birden bire böyle bir maç yaparsa, sonucunda ölümcül kalp ritim bozuklukları, kalp krizi hatta ani ölümle bile karşılaşabilir.

Futbol antrenörü Ferhat Solak, maç bitiminde ısınma hareketleri gibi, soğuma hareketlerini de aksatmamamız gerektiğine dikkat çekti.