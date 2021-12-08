Halı saha maçları kalp krizini tetikleyebilir!
Sporu amatör olarak sürdürmek insan vücuduna oldukça faydalı, fakat halı saha maçı gibi bir anda yüksek efor sarf edilen spor türlerinde, maç öncesi ısınma hareketleri hayati önem taşıyor.
SAĞLIK 08.12.2021, 15:09 08.12.2021, 17:41
Bu kapsamda en çok risk alında olanlar orta yaş ve üzeri insanlar. Bedeni spora alışmamış ya da uzun süredir spor yapmamış kişiler birden bire böyle bir maç yaparsa, sonucunda ölümcül kalp ritim bozuklukları, kalp krizi hatta ani ölümle bile karşılaşabilir.
Futbol antrenörü Ferhat Solak, maç bitiminde ısınma hareketleri gibi, soğuma hareketlerini de aksatmamamız gerektiğine dikkat çekti.
Namaz Vakti 09 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8