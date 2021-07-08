Hastalığı geçirenler de aşı sertifikası alabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"İstediğimiz toplumsal bağışıklığa yaklaşılıyor"

Başarılı bir aşı programı salgından kurtulmuş Türkiye demek. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede ve toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak için bir an evvel aşı olmalıdır.

Her gün salgın ile ilgili yeni haberler duymaya başlıyoruz. Bu durum çok uzun sürmeyecek. Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, vatandaşımızı bilgilendirerek tedbirler alıyoruz.

"Hastalığı geçirenler 3 ay sonra aşılarını olabilirler"

Bugün gündem artık aşıdır. Hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Üçüncü doz aşı konusunda ise, inaktif aşı olan 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarımız istedikleri aşıyı olabilirler.

"İki doz aşı yaptıranlar sertifika oluşturabilirler"

Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte tüm ülkelerle görüşerek karşılıklı sertifika anlaşmaları imzalamaktadır. Buna göre ülkemizde hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor.

Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir. Benzer şekilde hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını E-Nabız ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarımızdan oluşturabilirler.

Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler. Dijital aşı sertifikası konusunda en öndeki birkaç ülkeden biriyiz.