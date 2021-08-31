İçişleri Bakanlığı'ndan PCR genelgesi
Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan, okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirlerarası toplu taşıma kullanırken istenecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri için uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni eğitim öğretim yılı öncesinde PCR testi genelgesi gönderdi.
18 yaş ve üzerine uygulanacak
Genelgeye göre daha önce aşı olmamış ya da koronavirüs geçirmemiş olan eğitim personelinden düzenli PCR testi istenecek.
Başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevliler bu kurala tabi olacak.
PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak. Kural 18 yaş üstü için geçerli olacak.
İçişleri Bakanlığı daha önce de yayımlanan genelge ile 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren konser, sinema, tiyatro gibi etkinlikler ve toplu taşıma araçlarında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu.
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