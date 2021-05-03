İftar ve sahurda sağlıklı içecekler tüketmeliyiz
Dışarıdan hazır alınan katkılı içecekler yerine evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz sağlıklı ramazan içecekleri hakkında öneri ve detaylı bilgiler veren Diyetisyen Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü ramazan günlerinde vücudumuzun su kaybını önlemek için sıvı tüketmemiz gerektiğine dikkat çekti.
SAĞLIK 03.05.2021, 13:00 03.05.2021, 18:36
Oruç tutulan süre boyunca kaybedilen sıvı ve enerji kaybını karşılamak için, iftarda ve sahurda yiyeceklerimizin yanında sağlıklı içeceklerden destek almak gereklidir.
Sahurda Ramazan’a özel ev yapımı içecekler tüketmek, tüm gün tutacağımız oruç için vücudumuza yardımcı olmaktadır.
Özellikle ev yapımı lezzetlerin doğal olması bu içecekleri daha da özel kılıyor. Bundan dolayı günümüzde bilinçli olan pek çok ev kadını içeceklerini evde yapıyor.
Dışarıdan hazır alınan katkılı içecekler yerine evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz sağlıklı ramazan içecekleri hakkında öneri ve detaylı bilgiler veren Diyetisyen Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü ramazan günlerinde vücudumuzun su kaybını önlemek için sıvı tüketmemiz gerektiğine dikkat çekti.
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