İki doz aşı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz COVID-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 22'ye ulaştığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının, Tekirdağ ve Çorum'da da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 22'ye ulaştığını açıkladı.
"Yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım"
İkinci doz COVID-19 aşısı olanların oranının, Kahramanmaraş ve Niğde'de de yüzde 65'i geçtiğini bildiren Koca, "Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" sözlerini kullandı.
Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesindeki Türkiye haritasında, ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.
Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı TEKİRDAĞ ve ÇORUM’DA da %75’i geçti. Böylece MAVİ il sayımız 22’ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 4, 2021
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