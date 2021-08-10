İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını duyurdu. Ayrıca Bakan Koca, ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 42 milyonu geçtiğini açıkladı.

SAĞLIK 10.08.2021, 18:15
İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, iki doz aşı yaptıranlarının sayısının 30 milyona ulaştığını açıkladı.

Koca, ilk dozu olanların ikinciyi ertelememeleri gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart."

Ayrıca Bakan Koca, ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 42 milyonu geçtiğini duyurdu.

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #doz #aşı #AksuTV #AksuTVHaber
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