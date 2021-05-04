İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanlığı, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
SAĞLIK 04.05.2021, 18:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.
VAKA SAYISI EN YÜKSEK İL: İSTANBUL
Haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532, Ankara'da 361, İzmir'de 223 oldu.
VAKA SAYISI YÜKSEK OLAN DİĞER İLLER
Günlük vakada en yüksek il İstanbul olurken, Kırklareli 498, Tekirdağ 489, Çanakkale 439, Kocaeli 437 ile en yüksel iller arasında yer alıyor.
VAKA SAYISI EN AZ OLAN 5 İL
Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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